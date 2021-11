LIVE | Vitesse in openingsfase overrompeld door Stade Rennais, maar Huisman geeft Arnhemmers kort voor rust hoop

liveblogVoor Vitesse is het erop of eronder in de uitwedstrijd tegen Stade Rennais. De Arnhemse underdog mag nog altijd hopen op overwintering in de Conference League, daarvoor is een overwinning in Bretagne nodig. De aftrap is om 18:45 uur. Lukt het Vitesse te stunten?