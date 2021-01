LIVE | Vitesse laat enorme kans onbenut, maar leidt wel door heerlijke goal Bazoer

video De Les van Vites: ‘Vitesse geen ziel? Ik flikker je zo in die vijver’

14 januari ARNHEM - Vitesse is een topper in de eredivisie. Januari kan een feestmaand worden, waarbij de Arnhemse club profiteert van puntenverlies van de concurrentie. ,,Het zou kunnen zijn dat wij begin februari bovenaan staan”, zegt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.