LIVE | Vitesse met Openda en Grbic voorin tegen AZ, Yapi vervangt Dasa

Fans over verkoop Vitesse: ‘Stel dat we daarna twee stappen terug moeten doen, is dat dan zo erg?’

Een ‘zwart gevoel’ hebben ze, zeker, maar aan de andere kant overheerst de overtuiging dat het linksom of rechtsom, uiteindelijk weer goedkomt met de toekomst van Vitesse: ,,Want dat doet het altijd in Hollywood aan de Rijn.” Zo reageren fans op het nieuws dat de Arnhemse club in de verkoop gaat.

12 maart