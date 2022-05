LIVE | Vitesse met Yapi in de basis begonnen tegen AZ in heenduel finale play-offs

Vitesse-trai­ner Thomas Letsch in beeld bij Standard Luik

ARNHEM - Vitesse-trainer Thomas Letsch is in beeld bij Standard Luik. De Duitser staat samen met onder andere de Noor Ronny Deila van New York City FC op een kandidatenlijst van de Belgische club, die onlangs is overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners.

12 mei