LIVE | Vitesse op voorsprong, Feyenoord dringt aan

Letsch blundert met roulatie­sys­teem: dramatisch Vitesse onderuit bij PEC Zwolle

6 december ZWOLLE - Thomas Letsch heeft zijn eerste blunder bij Vitesse begaan. De Duitse coach koos zaterdag tegen PEC Zwolle voor het roulatiesysteem. De rekening voor de misplaatste hooghartigheid met wisselingen in de basiself was een nederlaag voor de Arnhemse club in een draak van een wedstrijd: 2-1.