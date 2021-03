LIVE | Vitesse-spelers met vuurwerk onthaald voor halve finale KNVB-beker tegen VVV-Venlo

Vitesse speelt vanavond in de halve finale van de KNVB-beker tegen VVV-Venlo. De twee teams troffen elkaar afgelopen zaterdag ook in de eredivisie, toen wonnen de Arnhemmers met 4-1. Vanavond staat er meer op het spel: de bekerfinale. Daarin zal Ajax of SC Heerenveen de tegenstander zijn. De aftrap in Gelredome is om 21:00uur.