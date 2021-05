LIVE | Vitesse wil Europees avontuur dichterbij brengen tegen Sparta Rottterdam

Video De les van Vites: Ajax laat het niet lopen tegen Feyenoord

5 mei ARNHEM - Vitesse zet koers richting Europa. Met een zege op Sparta kan vrijdag de vierde plaats in de eredivisie veilig worden gesteld. Dan moet Feyenoord winnen van Ajax. ,,Maar Ajax is dan landskampioen, die laten die wedstrijd niet lopen”, voorspelt oer-supporter Bjorn Courbois, vaste gast in De Les van Vites.