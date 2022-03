LIVE | Vitesse zonder Rasmussen tegen RKC, basisplaatsen voor Oroz, Gboho en Baden Frederiksen

liveblogVitesse treft zondagmiddag RKC in de eredivisie. Bij de Arnhemmers moet na de Europese uitschakeling de blik met gezwinde spoed richting de competitie. Een plek in de play-offs is nu hoofdzaak. De aftrap in GelreDome is om 16:45 uur, volg het verloop in ons liveblog.