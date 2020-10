LIVE | Voorzet Openda valt binnen, Vitesse op gelijke hoogte met Willem II

Les van Vites Advies aan Tannane: ‘Spreek met je voeten, dan lach je iedereen uit’

21 oktober ARNHEM - Oussama Tannane moet zijn mond houden en zijn voeten laten spreken. Dan is hij voor Vitesse van de buitencategorie. ,,Jaag die bal in de bovenhoek, dan lach je iedereen uit”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Laat zaken gaan joh, je bent profvoetballer.”