LIVE | Wittek ontbreekt, Manhoef in de basis bij Vitesse tegen Willem II

Nijhuis blij met intrekken strafschop PSV: ‘Hier fluit ik niet voor, dit is écht geen penalty’

25 oktober Bij PSV waren ze woest, maar arbiter Bas Nijhuis staat volledig achter zijn beslissing om de penalty voor PSV (dat met 2-1 verloor van Vitesse) diep in blessuretijd in te trekken. Hij dacht dat Eli Dasa met zijn handen Jorrit Hendrix duwde, maar op de beelden zag hij dat de Vitesse-verdediger zijn handen niet gebruikte. ,,Dit is een duel en écht geen penalty.’