‘Maleise beren Burgers’ Zoo doen Bazoer en Tadic na’

De topper tussen Ajax en Vitesse zat vol irritatie. De kift sloeg maandag over op de Maleise beren in Burgers’ Zoo. ,,Het leek wel het gevecht tussen Bazoer en Tadic”, zegt Courbois. ,,Ik had die reacties van Blind en Tadic na afloop niet verwacht. Zij zijn toch erkende internationals. Maar dat zei alles. Het had zomaar verkeerd kunnen lopen voor Ajax.” Er zat wel echt leven in de wedstrijd. Tot vreugde van Courbois. ,,De afgelopen jaren reisden we naar Amsterdam om vooral niet met grote cijfers te verliezen. Nu hadden we moeten winnen. Zoveel kansen, dat krijg je niet vaak. Bazoer en Tannane hadden wel erg veel geldingsdrang. Ze hebben allebei een verleden bij Ajax. Ze wilden zich nadrukkelijk laten zien. De reden dat ze bij Vitesse voetballen, is ook dat ze niet altijd het koppie er bij houden.”

Openda, Darfalou en Broja

Vitesse kwam tot 24 doelpogingen. Dat is ongekend tegen Ajax. ,,Maar niet scoren is ook een kwestie van kwaliteit”, weet Courbois. ,,Ajax haalt een jongen van 20 miljoen en die schiet de bal binnen. Wij huren een jongen en die zit in een leerproces. Dat is het verschil met Antony bij Ajax en Openda bij ons. Antony en Kudus waren geweldig. Dan kan Ajax op individuele kwaliteiten nog gewoon winnen.”



In supporterskringen is er discussie over de ideale tandem voorop. Openda, Darfalou en Broja strijden in de ogen van veel fanatieke aanhangers om een basisplek. ,,Van Broja hebben we niet veel gezien, maar hij overlegt twee goede invalbeurten (tegen RKC en Sparta, red.). Openda scoort tot dusver niet. Dan is Broja met Darfalou een optie.”



Of dat tegen Heracles, zonder publiek, al het geval is? Vitesse moet tegen Heracles laten zien stappen te maken”, vindt Courbois. ,,Deze wedstrijd moeten wij winnen. Dan hebben we 9 punten uit 4 wedstrijden. Ik heb er vertrouwen in. Zaterdag, 16.30 uur. Bundesligatijd: 3-0.”