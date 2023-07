Manhoef en Arcus ontbreken bij start voorbereiding Vitesse

Vitesse start de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen zonder Million Manhoef en Carlens Arcus. Het duo sluit later in de zomer aan vanwege interlandverplichtingen. De nieuwelingen Mathijs en Amine Boutrah staan wel op het veld op Papendal.

Arcus (27) is deze zomer actief met Haïti. De rechtsback uit Port-Au-Prince speelt met zijn land de Gold Cup. Daarin heeft de verdediger van Vitesse tot dusver twee wedstrijden gespeeld (Qatar en Mexico). Vandaag is de derde groepswedstrijd voor Haïti, tegen Honduras.

Manhoef (21) werd deze zomer geselecteerd voor Jong Oranje op het EK in Georgië. De vleugelspits kwam uiteindelijk acht minuten in actie op het toernooi. Oranje ging in de groepsfase roemloos onderuit.

Vanwege de voetbalzomer heeft Manhoef nu vakantie. Arcus volgt nog.

Staf Vitesse

Vitesse start de voorbereiding deze maandag om 10.30 uur onder leiding van coach Phillip Cocu. Keeperstrainer Raimond van der Gouw is een nieuw gezicht in de technische staf. Hij volgt Edwin Zoetebier op, wiens contract in de zomer niet werd verlengd.

Assistent Marink Reedijk vertrok ook. Hij is trainer geworden van de beloftes van RSC Anderlecht, uitkomend op het tweede niveau in België. De assistenten Chris van der Weerden en Theo Janssen zijn gebleven in Arnhem. Dit seizoen zal Nicky Hofs geregeld aansluiten. De Arnhemmer doet dat in het kader van de cursus coach betaald voetbal.

Eerste oefenwedstrijd

Vitesse speelt aanstaande zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Tegenstander in Doorwerth is eersteklasser Duno (aanvang 16.00 uur). De eredivisionist gaat van 20 tot 28 juli op trainingskamp naar Oostenrijk. Daar wordt in elk geval geoefend tegen Bundesligaclub VfB Stuttgart.

Vitesse moet een groot deel van de oefencampagne nog bekend maken. Zo staat in Oostenrijk nog een tweede oefenpot op de rol.

Voor Vitesse begint de competitie op vrijdag 11 augustus in Noord-Holland. De Arnhemse club opent het eredivisieseizoen tegen FC Volendam.