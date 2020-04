Marcouch leeft mee met Vitesse: ‘Maar gezondheid gaat voor alles’

,,We leven nu onder strikte regels van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.). Pas op 1 juni kijken we verder. Dan weten we meer”, zegt Marcouch.

De burgemeester van Arnhem wijst op veiligheid en openbare orde. ,,In de zomer wordt politiecapaciteit nationaal georganiseerd. Dat is een belangrijk aspect met het oog op voetbal. Ik voel mee met de supporters en de clubs. Maar dit is een ongekend grote crisis. Gezondheid gaat voor alles. Nu is er geen voetbal. Straks, op 1 juni, maken we afwegingen wat wel en niet kan.”