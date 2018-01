Matavz: Dumfries is een acteur

Fred Rutten kiest voor de Vi­tes­se-con­nec­tie bij Haifa

25 januari HAIFA – Fred Rutten kiest voor het avontuur in Israël. De Wijchenaar heeft een contract van anderhalf jaar op zak en gaat per direct aan de slag bij Maccabi Haifa. In de badplaats aan de Middellandse Zee is sprake van een Vitesse-connectie. Technisch directeur Mohammed Allach heeft na zijn overstap vanuit Arnhem, enkele maanden geleden, ook al Rob Maas naar het Midden-Oosten gehaald.