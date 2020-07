Matavz na avontuur bij Vitesse op weg naar Abu Dhabi; Wotte beoogd trainer spits

Wotte (59) is met Al-Wahda in gesprek over het trainerschap. Hij is nu nog hoofd opleidingen bij de club.



Matavz (31) vertrekt na drie seizoenen Vitesse. De Sloveen kwam in Arnhemse dienst tot 35 competitietreffers en drie doelpunten in Europees verband. Daarbij was hij lange tijd uit de roulatie door een kuitbeenbreuk.



Matavz geldt als sluipschutter. Hij kwam eerder uit voor FC Groningen, PSV, FC Augsburg, Genoa en FC Nürnberg. Hij scoorde in zijn profloopbaan meer dan 100 goals.