Matavz vraagteken bij Vitesse tegen Roda JC

,,Voor Luc Castaignos verloopt het seizoen teleurstellend”, stelde Fraser. ,,Hij is op en top prof. Waar anderen als reserve soms nog wel eens willen inhouden, gaat Luc elke training volle bak. Hij vraagt zo het maximale van de basisspelers. Op zijn mentaliteit is niets aan te merken. Maar het is duidelijk dat ook hij baalt van dit seizoen. Hij had er echt iets anders van verwacht. En dat geldt voor mij als trainer ook.”



Fraser heeft Buitink (17) na de winter vanuit de jeugd doorgeschoven naar de eerste selectie. De jeugdinternational uit Nijkerk maakte zodoende onlangs ook zijn debuut in de eredivisie. Hij kreeg van Fraser enkele minuten speeltijd tegen Feyenoord.



De coach haalde twee weken geleden ook Alexander Büttner weer bij de groep. De fors afgetrainde Achterhoeker keert nu ook terug in de wedstrijdselectie. Dat geldt nog niet voor Arnold Kruiswijk, die wel weer met de groep meetraint. ,,Dat komt dan nog te vroeg”, zei Fraser.