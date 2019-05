Matavz zet Vitesse met uitgoal op koers van Europa

UTRECHT - Europa ligt aan de voeten van Vitesse. Een uitgoal van Tim Matavz bezorgt de Arnhemse club in de finale van de play-offs een voordelige uitgangspositie. Door de 1-1 in de Galgenwaard moet FC Utrecht in de return in GelreDome een aanvalsplan bedenken.

Vitesse wacht dinsdag (aftrap 20.45 uur) de terugwedstrijd in Arnhem. Met de uitgoal in de zak, in de play-offs tellen de regels van het Europese voetbal, moet de Gelderse eredivisionist de klus klaren.

Uitpuilende ziekenboeg

Voor de finale van de play-offs puilde in beide kampen de ziekenboeg uit. Utrecht miste doelman David Jensen. Hij werd vervangen door Nick Marsman. Die maakte zijn eerste minuten in dit seizoen.



Verder waren Riechedly Bazoer, Joris van Overeem, Jean-Christophe Bahebeck en Timo Letschert afwezig. Bij Vitesse ontbraken Hilary Gong (knie), Oussama Darfalou (enkel), Jake Clarke-Salter (knie), Charly Musonda (knie), Roy Beerens (hamstrings) en Matus Bero (enkelblessure).



Utrecht startte beter in de Galgenwaard. De club uit de Domstad was feller en won de persoonlijke duels. Na 18 minuten zorgde Sander van de Streek ook voor de 1-0. Hij versloeg in het luchtduel Vyacheslav Karavaev na een voorzet van Gyrano Kerk en kopte krachtig binnen. Na controle van de VAR werd de goal goedgekeurd. Alexander Büttner ging even eerder te makkelijk liggen na een duw van Sean Klaiber.

Achteroverleunen

Met die voorsprong kon Utrecht achteroverleunen. Maar na 31 minuten kwam Vitesse op gelijke hoogte. Tim Matavz werkte een hoekschop van Martin Ødegaard binnen. De Sloveen verlengde een kopbal van Mohammed Dauda: 1-1.



Vitesse ontsnapte daarna. Büttner haalde een inzet van Kerk van de lijn. Kerk kreeg daarna nog kansen en in de tweede helft werd een treffer van Cyriel Dessers afgekeurd vanwege buitenspel.



Vervolgens neutraliseerde de Arnhemse equipe alle Utrechtse gevaar. Danilho Doekhi blonk achterin uit, kansen werden nauwelijks weggegeven.

Slotfase

Pas in de slotfase nam de druk van Utrecht weer toe. Het publiek vuurde de formatie van coach Dick Advocaat hartstochtelijk aan, maar doelman Remko Pasveer hield stand.



De 1-1 maakte Vitesse niet alleen de morele winnaar in de Galgenwaard. De Arnhemse club heeft door Matavz een voordeel voor de return, die ook nog eens in Arnhem wordt afgewerkt.