‘Matchbal’ Vitesse op Het Kasteel: Deze groep kan van een mooi seizoen een geweldig seizoen maken

Uitblinker Pasveer alsnog gepasseerd: ‘Te weinig onze wil opgelegd’

18 april Remko Pasveer baalt van de late nederlaag tegen Ajax in de finale van de KNVB beker. David Neres passeerde de uitstekend keepende captain pas in de 92ste minuut. Pasveer sprak echter over een verdiende nederlaag.