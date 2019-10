Matus Bero is de marathonman van Vitesse

Het is die typische geur. Dat aroma als de regen zich vermengt met dennennaalden. Onwillekeurig dwalen de gedachten van Matus Bero op Papendal zo af naar de bossen in Slowakije. Hij is terug bij zijn jeugdjaren in Trencin, rennend langs de rivier de Vah. Spelend in het Strazov-gebergte, uitlopers van de Karpaten.



In alles lijkt de confrontatie met VVV-Venlo ver weg.



,,Als jochie wist ik al dat ik profvoetballer zou worden”, vertelt de Slowaak na de training van Vitesse. ,,Ik had een mooie jeugd. Vrij en onbezorgd. De steun van mijn ouders was onvoorwaardelijk. Ze stelden wel dat ik de school moest afmaken. Dat heb ik gedaan. Maar al vanaf mijn achtste jaar stond alles in het teken van mijn droom: een voetbalcarrière. Daar heb ik echt alles aan gedaan.”