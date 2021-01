Medekoploper in de eredivisie: Vitesse feest vrolijk verder

Video De Les van Vites na AZ: Broja en Openda zitten bij Vitesse om vak spits te leren

31 december ARNHEM - Vitesse staat halfweg het seizoen op plek 4 in de eredivisie. De nederlaag bij AZ (3-1), vlak voor de kerstdagen, geeft ook een waarschuwing af. ,,Wij moeten wedstrijden gaan killen”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Als we dan mogen klagen, dan gaat het over de kansenmisserij.”