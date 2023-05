Meer dan kwart miljoen bezoekers naar Vitesse: in week al 2800 seizoenkaarten verkocht

Vitesse heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers ontvangen. Dat brengt het gemiddelde aantal bezoekers in GelreDome op 15.132. In een week zijn intussen al 2800 seizoenkaarten verkocht.

Vitesse ontving afgelopen seizoen 257.249 voetbalfans. Het gemiddelde aantal toeschouwers stijgt bij de Arnhemse club zo met meer dan 1000.

,,We zijn (na corona, red.) weer terug richting de aantallen van het seizoen 2018/2019”, stelt algemeen directeur Peter Rovers.

De best bezochte thuiswedstrijden waren dit seizoen Ajax (20.453), Go Ahead Eagles (19.134) en PSV (17.416). ,,Het is mooi dat de belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead hiertussen staat”, zegt Rovers. ,,Niet voor niets hebben we daar uiteindelijk de weg naar handhaving ingezet

Vitesse boekt een record met recettes uit losse kaartverkoop, sinds het seizoen 2013/2014. Dat is 1,1 miljoen euro.

Uitsupporters

In totaal werden 7.044 kaarten verkocht voor de uitwedstrijden. Dat is een forse stijging met de voorgaande jaren. Gemiddeld gingen er dit seizoen 440 supporters mee naar de uitwedstrijden (het duel met Ajax werd geboycot). ,,Het is mooi dat de uitwedstrijden steeds meer gaan leven”, stelt Rovers.

Seizoenkaarten

Vitesse is een week geleden gestart met de verkoop van seizoenkaarten. Na zeven dagen staat de teller al op 2.800. In vergelijking met voorgaande jaren is dat een goede start van de campagne.

Afgelopen seizoen telde Vitesse 9.180 seizoenkaarthouders.