Meer scoren en meer rennen is het doel van Frederiksen bij Vitesse: ‘Vijftien goals zou mooi zijn’

Met de ogen gericht op de zandkleurige appartementen met zeezicht puft Nikolai Baden Frederiksen eens goed uit. In de Diaz Arena, op steenworp afstand van het Belgische strand, heeft de aanvaller met Vitesse zojuist de vierde oefenwedstrijd van het seizoen verloren van KV Oostende (2-0).



,,In de voorbereiding is het altijd moeilijk om emoties te hebben”, zegt Frederiksen. ,,Je bent eigenlijk vooral moe. Moe van al het harde werken. Moe van al het rennen.”