Megaverlies Vitesse? De schuld van AS Roma bedraagt al bijna een half miljard euro

Onder druk van de oorlog in Oekraïne is Vitesse door de Russische eigenaar Valeri Oyf te koop gezet. AS Roma heeft met Dan Friedkin een Amerikaanse eigenaar. Het vermogen van de zakentycoon wordt geschat op 4 miljard euro.



Friedkin is van alle markten thuis. Hij verkoopt auto’s in de VS, heeft luxe resorts in Aspen en Cabo San Lucas en bezit ook nog een filmstudio in Santa Monica. Zo onderhoudt hij contact met acteurs als Leonardo DiCaprio en Clint Eastwood en Hollywood-regisseur Martin Scorsese.



Hij heeft ook een vliegbrevet.



Friedkin nam Roma in 2020 over voor 538 miljoen euro. Hij stelde als trainer al snel José Mourinho aan, de vermaarde, eigenzinnige Portugees.