Met goal bij Vitesse valt last van schouders spits Loïs Openda: ‘Wij willen een Europees ticket binnenhalen’

Voor officieel 0 (nul) toeschouwers in GelreDome was hij dolgelukkig. Vitesse noteerde in de vroege zaterdagavond een even afgetekende als overtuigende 3-0 zege op Heracles en Loïs Openda straalde van oor tot oor. De Belg opende het bal in de Gelderse hoofdstad met een doelpunt en hij leverde een assist af. In Luik was een hele familie in hemelse sferen.