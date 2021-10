Met Spurs komen in 1974 de hooligans naar Europa: Wim Rijsbergen, Rinus Israël en Lex Schoenmaker over de UEFA Cupfinale

Trots en ergernis uit Europa bouwstenen voor succes Letsch met Vitesse: Leveren wij de energie als tegen Rennes, dan kunnen wij Feyenoord verslaan

3 oktober Thomas Letsch wil dat Vitesse de Europese trots en ergernis verenigt in de competitie. Tegen Feyenoord moet de Arnhemse formatie de passie en energie tonen, zoals in het heerlijke voetbalgevecht met Stade Rennais in de Conference League. Dan is de Rotterdamse club te kloppen.