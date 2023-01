Meulensteen geniet van vernieuwd Vitesse: ‘Niks is lekkerder dan winnen’

Vitesse herstelt langzaam van een abominabele seizoenstart in de eredivisie. Melle Meulensteen staat model voor de gedaanteverwisseling in Arnhem. De Brabander zit vol vertrouwen in 2023. Dat vertaalt zich in puike optredens, zoals zaterdag tegen Heerenveen.

Meulensteen (23) komt van ver met Vitesse. De eerste seizoenshelft was een worsteling. Maar coach Phillip Cocu heeft als opvolger van de Duitser Thomas Letsch structuur gebracht in het Arnhemse keurkorps.

,,Er zit duidelijk een stijgende lijn in ons spel”, vertelt Meulensteen. ,,Maar de eerste maanden bij Vitesse waren echt moeilijk. We verloren steeds en stonden onderaan. Ik dacht bij Vitesse in de subtop te gaan spelen. Die periode was best confronterend. Maar dus ook leerzaam. De lessen hebben we meegenomen naar dit jaar. Nu is alles anders. Er is vertrouwen. Het voetbal gaat makkelijker. Dit straalt wel wat uit.”

Kunst

Bij Meulensteen zit de kunst in de eenvoud. Bij hem oogt voetbal simpel. De Brabander krijgt er alle lof voor. De winterstop is het kantelpunt geweest, stelt hij vast. In die periode heeft Cocu de zaken bij Vitesse neergezet.

,,Het systeem staat, we geven niet veel kansen meer weg. We kunnen goed met tegenslag omgaan en iedereen komt in zijn kracht. De resultaten doen dan de rest. De serie gelijke spelen in de zware duels met AZ, Twente en NEC gaf al vertrouwen. Maar niks is lekkerder dan winnen. Daarom is dit weer een grote stap voorwaarts voor ons.”

Concurrentiestrijd

Voor Meulensteen wacht nu wel een strijd om een basisplek. De concurrentie is toegenomen bij Vitesse. De Brabander aast in zijn hart op een plek op het middenveld. ,,Daar ligt wel mijn voorkeur, ja. Daar heb ik mijn hele jeugd in Engeland gespeeld. Op het middenveld doe je naar mijn gevoel veel meer mee in het spel. Dit was alvast genieten.”

