Meulensteen wil met Vitesse Europa in: ‘Er komt een nieuw team, maar de ambities staan’

Zuid-Tribune GelreDome uitver­kocht voor finale play offs tussen Vitesse en AZ

ARNHEM - Alle kaarten voor de Zuid-Tribune in GelreDome voor de wedstrijd Vitesse-AZ, donderdagavond, zijn over de toonbank gegaan. Vitesse meldt via Twitter dat geen tickets meer beschikbaar zijn voor het deel van het stadion waar ook de fanatieke aanhang te vinden is.

25 mei