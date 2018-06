Middagdutje bij Vitesse nodig door Sloetski

Video Afscheid Guram Kashia bij Vitesse pas later dit voetbalsei­zoen

13:18 ARNHEM - Guram Kashia neemt pas in de loop van het nieuwe voetbalseizoen officieel afscheid van Vitesse. Het past niet in het programma om de 30-jarige Georgiër, die jarenlang aanvoerder was van de geel-zwarten, al eerder officieel uit te zwaaien.