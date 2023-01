Miliano Jonathans klopt op de deur bij Vitesse

Cocu geeft zijn opstelling voor het duel met FC Twente van woensdagavond (aftrap 18.45 uur) niet prijs. Maar de coach laat doorschemeren dat vleugelaanvaller Jonathans op de bank start. Dat geldt ook voor Nicolas Isimat-Mirin, die voor de eerste keer sinds zijn komst in de winter in de wedstrijdselectie zit .

,,Miliano Jonathans klopt nadrukkelijk op de deur”, stelt Cocu desgevraagd. ,,Hij traint dit seizoen volledig met de groep mee. Hij ontwikkelt zich goed. Hij dwingt dit allemaal zelf af. Op trainingen en in wedstrijden. Daarom krijgt hij steeds meer speeltijd. Ik ben zeer tevreden over hem.” Jonathans is een rasechte Arnhemmer. Hij komt uit de opleiding van Vitesse. Onlangs tekende hij zijn tweede profcontract bij de eredivisionist. De aanvaller ligt nu tot juli 2025 vast .

Wittek

Jonathans maakte vorig jaar zijn debuut. Dit seizoen kwam hij tot vier invalbeurten. Tegen NEC en PSV liet hij de voorbije weken een sterke indruk achter. Maar Cocu kiest in de strijd tegen de degradatie vooralsnog voor anderen. Hij heeft voor de flanken Million Manhoef en Gabriel Vidovic. Daarbij is Maximilian Wittek een optie op de linkervleugel.



,,Natuurlijk is hij op papier een linksback”, reageert Cocu. ,,Maar we moeten hier en daar keuzes maken. Ook op tactisch vlak. Het gaat er altijd om welke type speler je nodig hebt voor een specifieke wedstrijd. Wittek staat links voorin niet op zijn natuurlijke positie, maar hij kan daar wel functioneren. Hij is met zijn ervaring ook belangrijk voor het team.”