Million Manhoef straalt in GelreDome: lijfsbehoud na crisisjaar levert feest op bij Vitesse

Vitesse is niet alleen officieus, maar ook officieel veilig. Aan de hand van Million Manhoef won de Arnhemse formatie zondag overtuigend het laatste thuisduel van deze competitie. Degradant FC Groningen, voor rust al gereduceerd tot tien man, was figurant in een feestwedstrijd: 6-0.

Vitesse zette met de ruime overwinning de laatste stap in een rampseizoen. De Arnhemse formatie was in principe al zeker van lijfsbehoud in de eredivisie. Door de zege van vorige week op Cambuur (2-0) sloeg de Gelderse equipe een gat naar de gevreesde plek 16, een veroordeling tot de nacompetitie. Er was in speelronde 33 een voetbalwonder nodig om de zaken in de staart van de eredivisie nog spannend te maken.

Dat gebeurde niet.

Hoofdrol Manhoef

Vitesse, zonder de geschorste Haïtiaan Carlens Arclus, sloeg in GelreDome onbarmhartig toe. Juist Manhoef eiste daarbij de hoofdrol op, de speler die dit seizoen de meeste indruk maakte in het Arnhemse kamp. Hij was onhoudbaar voor FC Groningen.

De Noord-Hollander zorgde na 4 minuten voor de 1-0. Manhoef maakte zo zijn zevende treffer van de competitie. En brak dat al het verzet van Groningen, dan volgde dat wel in de slotminuut van de eerste helft. De doorgebroken aanvaller werd gevloerd door doelman Peter Leeuwenburgh. Die kon met rood vertrekken en op slag van rust schoot Melle Meulensteen, de andere speler met de meeste ontwikkeling in dit seizoen bij Vitesse, fraai raak: 2-0.

Na rust sloeg vervolgens Manhoef weer toe (3-0). Daarmee was Groningen op weg naar een afstraffing. Gabriel Vidovic zorgde na 71 minuten voor de 4-0. En niet veel later scoorde Manhoef opnieuw: 5-0. Het slotakkoord was ten slotte voor Sondre Tronstad, de Noor die later inviel: 6-0.

Crisissfeer

Zo zorgeloos als Vitesse uiteindelijk won in GelreDome, in feeststemming zelfs, zo onbekommerd was het seizoen natuurlijk niet. De Arnhemse club verkeerde de gehele voetbaljaargang in crisissfeer.

De oorzaak was het overnameproces. Daardoor kon de club in de zomer van 2022 nauwelijks doorpakken op de transfermarkt. Na het vertrek van Valeri Oyf diende zich de Amerikaan Coley Parry en de Common Group in Arnhem aan, maar de goedkeuring van de KNVB laat nog altijd op zich wachten.

Trainerswissel en winterse versterking

Vitesse startte zodoende met een matige selectie aan het seizoen. De chaos leidde allereerst tot een trainerswissel. Thomas Letsch koos in september voor het avontuur in de Bundesliga bij VfL Bochum, waar hij ook verwikkeld raakte in een degradatiestrijd.

Met Phillip Cocu trok Vitesse vervolgens een ervaren trainer aan, die ook nog een fraai verleden bij de club had. De eredivisionist maakte daarbij in de winter middelen vrij.

Daarmee kwamen de benodigde versterkingen om lijfsbehoud af te dwingen. Maar meer zat er in Arnhem dit seizoen niet in.

Vertrekkers

Vitesse wacht nu in de zomer een verbouwing. Na dit seizoen keren de huurlingen Kjell Scherpen (Brighton), Ryan Flamingo (Sassuolo), Kacper Kozlowski (Brighton), Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart) en Gabriel Vidovic (Bayern München) naar hun clubs terug. Matus Bero, Sondre Tronstad, Tomas Hajek en

Jeroen Houwen (gaat naar RKC Waalwijk) hebben een aflopend contract. Mitchell Dijks beschikt over een optie tot verlengen, maar de back zal die niet lichten. Zo vertrekken 11 spelers uit Arnhem.

Bero, Houwen, Hajek en Tronstad kregen zondag allen een staande ovatie van het publiek in Arnhem. Maar Manhoef was de held, met zijn hattrick als tastbaar resultaat.

