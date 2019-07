Miquel Nelom testspeler bij Vitesse

Vitesse oefent tegen Sivasspor, Arnhemse fans niet welkom bij duel met Bayer Leverkusen

17 juli ARNHEM - Vitesse werkt in de voorbereiding nog een oefenwedstrijd af. De Arnhemse club treft op woensdag 24 juli in Driel de Turkse club Sivasspor. Is dat duel voor publiek toegankelijk, voor de vriendschappelijke pot tegen Bayer Leverkusen zijn fans van de eredivisionist niet welkom.