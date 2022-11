Missie Theo Janssen voltooid: landstitel Vitesse Onder 16 jaar

Vitesse telt een landskampioen. De bijzonder talentvolle lichting Onder 16 jaar heeft zaterdagmiddag met een klinkende 4-0 zege op AZ de najaarstitel in de eredivisie veroverd. Onder leiding van coach Theo Janssen is een mooie missie voltooid.

Een nationaal kampioenschap voor de Gelderse voetbaljeugd is zeer bijzonder. In Nederland veroveren doorgaans de teams van Ajax, PSV en Feyenoord de landstitels. En anders AZ.

In de voorbije decennia is Vitesse er slechts sporadisch in geslaagd de top voor te blijven. De Onder 19, met trainer Joseph Oosting, werd eenmaal nationaal bekerwinnaar. Ook bijzonder: Janssen veroverde als jeugdspeler zelf eenmaal het landskampioenschap.

,,Dat was de A1, een lichting met onder andere Ruud Knol, Riga Mustapha en Kristoff Aelbrecht”, vertelde de oud-speler zaterdag na het behalen van de landstitel. ,,Dit is een zeer mooie prestatie van dit team. Dat ze de titel veroveren, zegt heel veel over de kwaliteiten van de groep.”

Zes internationals

De sportieve successen zijn ook niet onopgemerkt gebleven. Vitesse Onder 16 jaar herbergt liefst zes internationals. Voor de Arnhemse club is het nu zaak de talenten met contracten vast te houden.

Tot dusver heeft alleen Jim Koller een verbintenis in Arnhem. Vitesse is druk bezig meer spelers vast te leggen. Dat er haast geboden is, werd zaterdag wel duidelijk. Op de tribune waren meerdere scouts aanwezig. Ook hoofd opleidingen Ernest Faber van PSV was speciaal naar Papendal afgereisd.

Faber zag een hoofdrol voor Jesaja Mustapha. De zoon van oud-prof Riga Mustapha scoorde tweemaal voor Vitesse, dat in de competitie op imponerende wijze Ajax, Feyenoord en PSV versloeg en afgetekend kampioen werd. Zo was de stand vlak na rust al 2-0.

Uiteindelijk liep Vitesse uit naar 4-0 door treffers van Fabian Huetink en Luc Nieuwenhuijs.

Volledig scherm Jesaja Mustapha geniet van zijn eerste goal in de kampioenswedstrijd van Vitesse Onder 16 jaar tegen AZ. © Ben Gal

Eerste team

Janssen genoot in de competitie van het team. ,,Dit is zeer uitzonderlijk voor een club als Vitesse. We moeten deze jongens helpen, zodat er straks vier of vijf spelers in het eerste team staan. Dat is het doel. Een kampioenschap is leuk en aardig, maar uiteindelijk gaat het erom dat er jongens in GelreDome komen te staan.”

Vitesse weet wat er in huis is. ,,Er worden gesprekken met diverse spelers gevoerd”, sprak Janssen. ,,Dus er worden ook spelers vastgelegd. Dat is noodzaak, inderdaad. De belangstelling is ook prima. Dat betekent dat we als club prima bezig zijn.”

,,Ik ben blij voor de jongens. Ik ga niet helemaal los. Dat deed ik ook niet, toen ik kampioen werd. Het is mooi voor die gasten.”

Voor Vitesse Onder 16 is, naast de persoonlijke ontwikkeling, nu het doel om in 2023 voorjaarskampioen in de eredivisie te worden. De kans bestaat wel dat er enkele spelers door worden geschoven naar het elftal Onder 18. ,,Al zal dat waarschijnlijk niet veel zijn, omdat Onder 18 ruim in de spelers zit”, besloot Janssen.

Janssen: ‘Combinatie jeugd en eerste team moeilijk’ Theo Janssen geeft na de winter een deel van zijn werkzaamheden bij Onder 16 over aan assistent Bart van Rooijen. De combinatie met zijn taken bij het eerste team van Vitesse wordt anders te zwaar. Janssen combineert sinds de herfst het trainerschap bij de jeugd met een rol als assistent bij de hoofdmacht, getraind door Phillip Cocu. ,,Ik sta dagelijks bij het eerste team op het veld en heb daarnaast dan nog allerlei werkzaamheden”, vertelt Janssen. ,,Dat knelt met de taken bij Onder 16. Ik zal na de winter regelmatig voor wedstrijden aanschuiven. En ik zal ook af en toe ook op het veld staan voor de trainingen. Maar Bart van Rooijen gaat het leeuwendeel leiden. Bart kan dat aan. Hij is een goede trainer. Ik zal ondersteuning bieden, al blijf ik op papier dan de hoofdcoach van Onder 16.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.