‘Mister Conference League’ op de bank? Strijd Wittek met Dijks om basisplek bij Vitesse

Maximilian Wittek moet vrezen voor zijn basisplaats bij Vitesse. Met Mitchell Dijks heeft de Duitser zware concurrentie. Op weg naar de derby tegen NEC is de plek links achterin het grote vraagstuk in het Arnhemse kamp.

Wittek (27) zit in zijn derde seizoen bij Vitesse. Hij wordt in Arnhem ‘Mister Conference League’ genoemd. Dat is de vrucht van een zeer succesvol jaar met de club in Europa, met fraaie goals tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur en AS Roma. Maar onder coach Phillip Cocu is er een mini-revolutie ontketend in Arnhem. De Duitser staat niet automatisch op het wedstrijdformulier.

Schorsing

Vitesse staat zondag in GelreDome tegenover aartsrivaal NEC. Een schorsing kan Wittek zo lelijk opbreken. Mitchell Dijks, in de zomer transfervrij overgekomen van Bologna, heeft als vervanger tegen AZ (1-1) een solide indruk achter gelaten. De Noord-Hollander is defensief degelijk en brengt routine mee.

Wittek gedijt meer als wingback in een 3-5-2-systeem. Zo heeft hij zijn reputatie in Arnhem onder coach Thomas Letsch ook opgebouwd. Cocu huldigt alleen een andere speelstijl. Daarbij wil de 101-voudig international defensieve stabiliteit in de eredivisionist pompen.

Mohamed Sankoh

De invulling van de linksbackpositie is bij Vitesse op weg naar de Derby van Gelderland, de kraker tegen NEC, het grote vraagstuk. Mohamed Sankoh heeft een heldenrol vervuld in Alkmaar, met de 1-1 tegen AZ. Maar de huurling van VfB Stuttgart staat in de pikorde bij de Arnhemse club normaliter nog achter Bartosz Bialek. Die ene goal is geen garantie voor een basisplek. Verder staat het geraamte bij de Gelderse formatie wel. Cocu wil vastigheid. Dat zorgt ook voor vertrouwen bij de basisspelers.

Een variant is er achterin nog wel. Cocu kan Dijks naar het centrum halen. Dat creëert ruimte op de flanken voor Wittek. Maar dan moet de coach ook een mandekker slachtofferen. Aangezien Ryan Flamingo een zekerheid is, komt dan Melle Meulensteen in beeld. Die is ook nog rechtsbenig en speelt in de linkerzone. Dijks is een linkspoot.

Nieuweling Nicolas Isimat-Mirin is er in de derby niet bij. Hij zal eerst nog topfit moeten worden.

Experiment

Cocu kent de optie met Dijks, maar heeft die in wedstrijdverband in de winterstop helemaal niet uitgeprobeerd. In de oefencampagne heeft Dijks steevast op de flanken gespeeld. Een experiment voor de derby lijkt dan uitgesloten. Onverstandig ook.

‘Mister Conference League’ moet zodoende aan de bak. Zoals ook Dijks. De strijd op links is in volle hevigheid losgebarsten. Het is een luxe, die Cocu op veel andere posities niet heeft. Of niet ziet. De Portugees Ferro en de Zwitserse Kosovaar Toni Domgjoni zijn in Arnhem volledig uit beeld. Speeltijd zit er niet, of nauwelijks, in. Zij kijken vooral door de transferwindow naar de toekomst. Ook Markus Schubert komt niet in de plannen van Cocu voor. De Duitser is intussen gedegradeerd tot vierde doelman in de hoofdstad van Gelderland.

