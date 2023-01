‘Mister Conference League’ op de bank? Wittek strijdt met Dijks om basisplek bij Vitesse

Wittek (27) zit in zijn derde seizoen bij Vitesse. Hij wordt in Arnhem ‘Mister Conference League’ genoemd. Dat is de vrucht van een zeer succesvol jaar met de club in Europa, met fraaie goals tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur en AS Roma. Maar onder coach Phillip Cocu is er een mini-revolutie ontketend in Arnhem. De Duitser staat niet automatisch op het wedstrijdformulier.