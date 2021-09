Mitchell van Bergen waarschuwt Vitesse vanuit Frankrijk: Stade Rennais speelt met mes tussen de tanden

Van Bergen (22) maakt een bliksemstart in de Franse Ligue 1. Hij heeft pas net een appartement gekregen in Reims, stad in het noorden van het land. Hij is druk bezig met de inrichting. Maar intussen speelt hij al elke wedstrijd met de club, momenteel de nummer elf in de competitie. Aanpassen? Wennen? Even rustig beginnen?