Mohamed Sankoh dolblij met goal: ‘Nu ook de spits blijven bij Vitesse’

De euforie gaat voor op de eetlust, zaterdagavond bij Mohamed Sankoh. Hij zit in de ramadan, de huurling van VfB Stuttgart. De maag knort. Maar dit is zijn finest hour. Vitesse heeft zojuist Go Ahead Eagles verslagen (2-0). Hij heeft gescoord. In GelreDome is de zindering voelbaar. Clubmensen omhelzen elkaar. Overal is de lach te zien.