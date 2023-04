Mokerslag Vitesse in Waalwijk: nacompetitie dreigt in Arnhem

Vitesse-trainer Phillip Cocu moest voor het duel zijn systeem aanpassen. Matus Bero viel vanwege ziekte in Waalwijk weg. De coach posteerde zodoende Bartosz Bialek in de aanval.

De Pool kwam in het stuk nauwelijks voor, zoals heel Vitesse voor rust vooral achter de bal aan liep. De kansen voor de Arnhemse club waren zodoende schaars. Alleen Kacper Kozlowski, met een schot, en Enzo Cornelisse, met een vrije trap, zorgden voor dreiging. RKC was met het aanvalstrio Mats Seuntjens, Michiel Kramer en Florian Jozefzoon veel gevaarlijker. Zo moest Vitesse-doelman Kjell Scherpen meermaals optreden.

Goal Kramer

Na 26 minuten leverde dat de terechte voorsprong voor de Waalwijkse formatie op. Mats Seuntjens ging kinderlijk eenvoudig voorbij Cornelisse. Kramer reageerde alert en ontdeed zich met een loopactie van zijn bewaker Dominik Oroz: 1-0.

Een tweede goal van RKC werd even later afgekeurd. Jozefzoon kapte zich knap vrij, maar scoorde in buitenspelpositie.

Ingrepen Cocu

Cocu greep met de rust in. Cornelisse en Ryan Flamingo, die ook faalde, gingen naar de kant. Mitchell Dijks (op links) en Carlens Arcus (op rechts) moesten meer defensieve zekerheid bieden. Daarbij was passie nodig.

Die kwam in de tweede helft ook. RKC kreeg nog steeds kansen, via Seuntjens en Jozefzoon. Maar Vitesse zette aan en was kansrijk via Marco van Ginkel en de invallers Simon van Duivenbooden en Miliano Jonathans. RKC-doelman Etienne Vaessen kon een schot van het grootste talent van Vitesse maar ternauwernood keren. Daarbij werd een kopbal van Nicolas Isimat-Mirin van de lijn gehaald.

Dertiende verlies

Dat was, tien minuten voor tijd, ook het laatste wapenfeit van Vitesse. De onmachtige Arnhemse formatie verloor opnieuw, voor de dertiende keer in dit seizoen. De degradatiestrijd wordt met de week zwaarder. Vitesse staat op plek 14 in de eredivisie, maar nummer 15 FC Emmen en nummer 15 Excelsior staan in punten op gelijke hoogte.

RKC - Vitesse 1-0, 26. Kramer 1-0

Scheidsrechter: Gözübüyük

Gele kaarten: Kozlowski

Toeschouwers: 6.147

RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda (87. Wouters); Oukili (79. Van den Buijs) Anita, Clement (87. Vroegh); Jozefzoon (76. Bakari), Kramer (87. Lobete), Seuntjens.

Vitesse: Scherpen; Flamingo (46. Arcus), Oroz, Isimat-Mirin, Cornelisse (46. Dijks); Van Ginkel, Meulensteen, Tronstad (74. Jonathans); Manhoef (74. Vidovic), Bialek (66. Van Duivenbooden), Kozlowski.

