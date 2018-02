Morgen uitspraak over straf voor Tim Matavz

Nedstede Groep nieuwe eigenaar stadion GelreDome in Arnhem

5 februari ARNHEM - Nedstede Groep uit Amsterdam is de nieuwe eigenaar van stadion GelreDome in Arnhem. Dat meldt het vastgoedbedrijf in een nieuwsbericht op de eigen website dat inmiddels is verwijderd. De verkoop zou betekenen dat Vitesse, dat het stadion graag in handen zou krijgen, achter het net vist.