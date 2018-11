Mosterdfabrikant wil in zee met Vitesse-spits Linssen

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra is al jaren trouw supporter van Vitesse: ‘Ik ben behoorlijk fanatiek’

8:41 ARNHEM - Hij woonde begin jaren ‘90 pas net in Arnhem en keek uit het keukenraam van zijn woning in de Arnhemse wijk Klarendal. Een luid gejuich en gejoel hoorde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra (46). ‘Waar is dit toch van?’, vroeg hij zich eerst af. Het antwoord achterhaalde hij snel: er was een wedstrijd van Vitesse gaande. ,,De fans leefden zo enorm mee. ‘Ik moet ook eens gaan kijken’, dacht ik op dat moment. Het jaar erop, in seizoen 1993-1994 had ik al mijn eerste seizoenkaart.’’