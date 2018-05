Mount van de buitencategorie; Vitesse sloopt ADO

Mount scoorde woensdag drie keer voor Vitesse. De huurling schoot na 34 minuten heerlijk hard binnen (de 0-2) en trof vlak voor rust doel (0-3). In de tweede helft stuurde hij nog een vrije trap binnen (1-5).



In zijn kielzog stegen ook Jeroen Houwen, Tim Matavz, Bryan Linssen en Navarone Foor naar hoog niveau. Laatstgenoemde werd de kilometervreter. Houwen blonk uit met een rits reddingen. Matavz opende daarbij de score, mede dankzij een flater van doelman Robert Zwinkels. En Linssen kwam tot een heerlijke assist (eerste goal Mount) en pikte ook weer zijn doelpunt mee (uit een hoekschop van Mount).



Een ‘smetje’ op de avond was er ook. Want Vitesse sloopte ADO wel, maar incasseerde na rust ook twee treffers. De Haagse equipe verdiende daarmee alle lof voor de strijdlust. Nasser El Khayati was uiteindelijk beul uit een strafschop en tikte in de slotfase de bal binnen: 2-5.