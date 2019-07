Musonda en Gong dichtbij speeltijd bij Vitesse

Gong kwam tot vijf optredens bij Vitesse. Hij was daarbij telkens invaller. De Nigeriaan werd vorig jaar zomer door Vitesse overgenomen van AS Trencin. Hij raakte in de voorbereiding geblesseerd en kampte daarna telkens met terugslag. In het voorjaar volgde een operatie.



Vitesse speelt zaterdag in Duitsland tegen Darmstadt. De wedstrijd wordt afgewerkt in het Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. De aftrap is om 15.00 uur.



Sloetski wil dan ook de nieuwelingen aan het werk zien. Dat zijn doelman Kostas Lamprou (transfervrij overgenomen van Ajax), Riechedly Bazoer (overgenomen van VfL Wolfsburg) en Oussama Tannane (overgenomen van Saint-Etienne).



Vitesse heeft twee spelers op proef. Dat zijn Bilal Ould-Chikh en Miquel Nelom. Zij moeten een contract verdienen bij de eredivisionist.