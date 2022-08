Na Arnhemse gatenkaas is ‘de nul’ nu heilig bij Vitesse

Update Vitesse over overname: akkoord met toekomsti­ge eigenaar is dichtbij

ARNHEM - Vitesse heeft de volgende stap gezet in het overnameproces. De Arnhemse club heeft met de toekomstige eigenaar bijna een akkoord bereikt over de definitieve koopovereenkomst, zo meldt de eredivisionist woensdag in een update.

3 augustus