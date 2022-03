Na de Russen de Amerikanen aan zet bij Vitesse?

AS Ro­ma-coach José Mourinho windt zich op over veld Vitesse: ‘Dit veld is ongeloof­lijk slecht’

ARNHEM - José Mourinho heeft in een opmerkelijk korte persconferentie zijn frustraties geuit over het veld van Vitesse. De Portugese trainer van AS Roma heeft naar eigen zeggen nog nooit zo’n slechte grasmat meegemaakt in Nederland.

9 maart