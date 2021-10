Na heroïsche Europese avond van Vitesse moet Letsch puzzelen voor Go Ahead: Wie er ook komt, hij is er klaar voor

ARNHEM - Vitesse schakelt razendsnel over van Europa naar de eredivisie. Voor de Arnhemse club wacht zondag Go Ahead Eagles. Enzo Cornelisse start dan in de basis. En held Maximilian Wittek is een ‘groot vraagteken’.

Bij Vitesse is herstellen het parool na de historische zege op Tottenham Hotspur van donderdag (1-0). De Arnhemse equipe heeft tal van kleine pijntjes overgehouden aan de strijd met de Engelse topclub.

,,De twee dagen voorbereiding zijn daarmee volledig nodig”, stelt coach Thomas Letsch. ,,En de nadruk ligt niet alleen op de fysieke staat van de groep. We moeten ook kijken hoe iedereen er mentaal voor staat. De wedstrijden van de laatste weken hebben een grote krachtsinspanning gevergd. We gaan dus even kijken wie er 100 procent klaar is voor Go Ahead. Want dat is wel nodig. Dit is geen makkelijke wedstrijd. Helemaal niet, zelfs.”

Bazoer geschorst, knieklachten Wittek

De basis van Vitesse wijzigt zeker. Cornelisse start, omdat Riechedly Bazoer geschorst is. Wittek heeft aan Spurs niet alleen een geweldige goal overgehouden, hij kampt ook met knieklachten. Verder heeft Sondre Tronstad lichte klachten. ,,En we moeten even kijken hoe het met de spitsen staat”, zegt Letsch.

Bij afwezigheid van Wittek moet Letsch kiezen tussen Tomas Hajek en Romaric Yapi, de Fransman die in de zomer is overgenomen van Brighton. In aanvallend opzicht is Yann Gboho een optie. De huurling van Stade Rennais bleef tegen Spurs op de bank.

Volledig scherm Enzo Cornelisse start in de basis tegen Go Ahead. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Wie er ook komt, hij is er klaar voor”, reageert Letsch. ,We roteren niet. Dat vind ik geen optie. We bedrijven topsport. Wat mij zo goed bevalt aan deze groep is dat de reserves uiteraard ontevreden zijn, maar dat ze op de training stuk voor stuk alles geven. Dat is ook de kracht van de groep. De eenheid. En die is nodig.”

Drie op een rij

Letsch waarschuwt voor Go Ahead. ,,Dat team heeft een goede start achter de rug. Het elftal is goed ingespeeld. Als wij alles geven, kunnen we winnen. Maar met 90 procent komen we er niet. De voorbeelden liggen er (doelt op de verloren duels met Willem II en Twente, LL). We moeten nu doorzetten. We hebben nu met Feyenoord, NEC en Tottenham drie duels op rij gewonnen. Winnen we zondag, dan sluiten we bovenin vast aan.”

Bij Vitesse ontbreken Thomas Buitink (geschorst), Million Manhoef (knieblessure) en derde keeper Daan Reiziger (pols). Het duel in GelreDome begint zondag om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Cornelisse, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Openda, Darfalou; Frederiksen.