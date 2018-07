'Nerveuze' Sloetski: Ik weet alles van Viitorul

,,Ik ben een klein beetje nerveus, maar ik heb er vooral heel veel zin in”, zegt Sloetski. ,,We hebben goede voorbereiding gehad, tegen sterke tegenstanders gespeeld, maar dit is de eerste serieuze test.”

Tiki-taka

De 47-jarige coach heeft zijn huiswerk goed gedaan. Hij was vorige week in Roemenië om Viitorul te bekijken in de Europa League-wedstrijd tegen Racing Luxembourg (0-0). ,,Ik weet van alles van ze”, zegt Sloetski. ,,Ze hebben een goede balans tussen ervaren en jonge spelers. Ze spelen leuk voetbal, een beetje tiki-taka. Ze hanteren de stijl van Barcelona, veel korte passes met technische spelers.”

Na de wedstrijd in Ovidiu, een plaatsje net buiten Constanta, volgt volgende week de return in GelreDome. ,,Natuurlijk gaan we voor de winst, maar het minimale doel is een goal maken. Dat is het belangrijkste. Ik houd ervan om wedstrijden te domineren, de tegenstander onder druk te zetten. Maar dat is ook afhankelijk van de tegenstander.”