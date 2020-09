Nicky Hofs: ‘Ik verwacht dat ik een heel goede trainer kan worden’

Vitesse speelt in Philips Stadion gelijk tegen PSV

15 augustus EINDHOVEN - Vitesse heeft zaterdag de vijfde wedstrijd van de oefencampagne gelijkgespeeld tegen PSV. Voor zo’n 6.500 toeschouwers werd het in het Philips Stadion 1-1. Daarmee is de Arnhemse eredivisionist nog altijd ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.