Nieuw seizoen Vitesse: Riechedly Bazoer wil afrekenen met het verleden

Vitesse oefent in voorberei­ding op nieuwe seizoen tegen PSV

5 juli ARNHEM - Vitesse voetbalt in de voorbereiding tegen PSV. De Arnhemse club werkt de wedstrijd af op zaterdag 15 augustus in het Philips Stadion in Eindhoven. Het duel maakt deel uit van de zomerse serie van FOX Sports, waarbij alle eredivisionisten in actie komen.