Nieuwe aanwinst Mica Pinto nog niet inzetbaar bij Vitesse tegen PSV; ‘We nemen geen risico’

Pinto zat na drie jaar Sparta zonder club deze zomer en is nog niet fit genoeg om bij de selectie te zitten. ,,We nemen geen risico met hem”, zei trainer Phillip Cocu vrijdag. ,,Hij heeft tot nu toe in zijn eentje moeten trainen. Hij is in een goede staat, maar nog niet klaar voor een wedstrijd. Het komt dus goed uit dat we volgende week vrij zijn.”

Lees ook Overzicht: alle afgeronde zomertransfers in de eredivisie

Gesprekken

Cocu is tevreden met het aantrekken van Pinto als vervanger van Wittek. ,,Een tijd geleden hebben we al gesprekken met hem gevoerd. Hem eerder vastleggen, lukte ons niet. Gelukkig was hij nog beschikbaar. Hij heeft meerdere clubs laten lopen voor Vitesse, omdat hij dit een juiste stap vindt. Daar zijn we erg blij mee.“

Meest waarschijnlijk is dat Enzo Cornelisse tegen PSV start als linksback, maar Cocu wilde er vrijdag niets over zeggen. ,,Wie linksback speelt, blijft een verrassing. We hebben een paar smaken. Soms moet je ook out-of-the-box denken om het op te lossen.”

Fitte selectie

Verder heeft Vitesse een fitte selectie. Ook Million Manhoef kan spelen. De aanvaller, die in de belangstelling staat van AZ, trainde begin deze week even individueel. De uitwedstrijd tegen FC Volendam op kunstgras leverde wat lichte klachten op, maar hij kan gewoon spelen.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin, Cornelisse; Meulensteen, Van Ginkel, Tielemans; Manhoef, Hamulic, Boutrah.