Nieuwe coronamaatregelen Frankrijk: minder kaarten Vitesse voor Europees duel met Stade Rennais

ARNHEM - Door nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk krijgt Vitesse minder kaarten voor de Europese wedstrijd tegen Stade Rennais. Het uitvak is nu al uitverkocht. De verkoop van tickets is stilgelegd.

Vitesse staat volgende week donderdag tegenover Rennes in de Conference League. De autoriteiten in Frankrijk hebben besloten dat Vitesse niet meer gebruik mag maken van het gehele uitvak. Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. Zo zouden er 1300 supporters van de Arnhemse club in Frankrijk welkom zijn.

Door nieuwe coronamaatregelen van de lokale autoriteiten is het maximale aantal tickets flink teruggeschroefd. Er is nu nog plek voor 580 aanhangers. Dat aantal kaarten is al de deur uit, waardoor de kaartverkoop per direct is gestopt.

Actuele coronamaatregelen

Voor het reizen naar Frankrijk zijn meer coronamaatregelen verscherpt. Als je gevaccineerd bent, moet je een vaccinatiebewijs overleggen, met een verklaring dat er geen sprake is van coronasymptomen.



Voor Nederlandse niet-gevaccineerden volstaat op dit moment alleen een herstelbewijs (ouder dan elf maanden, maar niet ouder dan zes maanden) of een negatieve PCR- of antigeentest die niet ouder is dan 24 uur. Nederland staat op dit moment namelijk onder toezicht wegens de huidige coronasituatie. Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven niet getest te worden.

Ontmoetingsplek

Voor supporters van Vitesse gelden in Frankrijk aanvullende maatregelen. Het centrum van Rennes mag niet bezocht worden door aanhangers van de Arnhemse club.



Er komt een ontmoetingsplek dicht bij het centrum en het Roazhon Park-stadion, waar supporters kunnen eten en drinken. Onder begeleiding van de politie kan de groep Vitesse-supporters dan in twintig minuten richting het stadion lopen.



Het is voor Vitesse-supporters niet toegestaan om zich in bars en restaurants in de directe omgeving van het stadion te bevinden.

