Nieuwe mispeer zet plek in play-offs voor Vitesse op de tocht

Buitink: Heel erg blij met goals, maar resultaat Vitesse valt tegen

30 maart DEN HAAG - Thomas Buitink is de jongste Vitessenaar met een hattrick in de eredivisie (18 jaar en 289 dagen). De vreugde over de drie goals tegen ADO Den Haag wordt wel getemperd door de 3-3 in de residentie.